PlayStation Store, sconti "Offerte d'Autunno" fino al 90%: ecco i migliori

Su PlayStation Store sono appena arrivate le nuove imperdibili promozioni di questa settimana: il negozio digitale per PS5 e PS4 ha deciso di festeggiare l'avvio della stagione autunnale con diverse offerte a tema.

La nuova promozione è stata infatti appositamente intitolata "Offerte d'Autunno" e vi permetterà di approfittare di sconti fino al 90% su tantissimi videogiochi in formato digitale, che includono anche alcune delle esclusive più amate (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Le Offerte d'Autunno di PlayStation Store includono oltre 2800 tra giochi e contenuti aggiuntivi in promozione: di seguito troverete una nostra selezione con i migliori giochi da recuperare a piccoli prezzi.

PlayStation Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Beyond Good and Evil 20th Anniversary a 15,99€ - Sconto del 20%

a 15,99€ - Sconto del 20% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Control Ultimate Edition a 7,99€ - Sconto dell'80%

a 7,99€ - Sconto dell'80% Cult of the Lamb: Cultist Edition a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 20,99€ - Sconto del 65%

a 20,99€ - Sconto del 65% Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition a 64,99€ - Sconto del 35%

a 64,99€ - Sconto del 35% Hi-Fi Rush a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Hogwarts Legacy PS5 a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% It Takes Two a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% LEGO The Hobbit a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mortal Kombat 1 a 24,99€ - Sconto del 50%

a 24,99€ - Sconto del 50% NBA 2K25 a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Nioh Collection a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Persona 5 Royal Ultimate Edition a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Returnal Digital Deluxe a 49,49€ - Sconto del 50%

a 49,49€ - Sconto del 50% Sackboy Una Grande Avventura Digital Deluxe a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a 7,99€ - Sconto dell'80%

a 7,99€ - Sconto dell'80% Star Wars Jedi: Survivor a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% System Shock a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% The Last of Us Parte I Digital Deluxe a 59,39€ - Sconto del 34%

a 59,39€ - Sconto del 34% The Witcher 3: Wild Hunt a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Untitled Goose Game a 9,99€ - Sconto del 50%

Come sempre, vi ricordiamo che questa è soltanto una selezione parziale delle numerose offerte attualmente disponibili su PlayStation Store, motivo per il quale vi invitiamo a controllare accuratamente l'elenco completo al seguente indirizzo.

Tutte le nuove promozioni dureranno circa due settimane: avete infatti tempo fino al 24 ottobre per approfittare di questi sconti.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che restano pochissime ore a disposizione per approfittare degli sconti "Grandi giochi, grandi offerte": abbiamo segnalato per voi i migliori sconti da recuperare.