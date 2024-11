Offerte Black Friday PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 5 euro

Qualche giorno fa, PlayStation Store ha accolto una nuova ondata di sconti sui giochi in digitale in occasione del Black Friday, che prevede tagli di prezzo fino al 90% per tantissimi titoli, come segnalato nella nostra notizia sui saldi PS Store.

Visto che i giochi in promozione sono parecchi, abbiamo deciso di andare a caccia di quelli che potete comprare spendendo 5 euro o meno, in modo che possiate intrattenervi investendo una cifra davvero piccola.

Di seguito, infine, condividiamo con voi le nostre segnalazioni.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

E ricordate che, se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, potete trovarlo su Instant Gaming.

Ricordiamo anche che, se avete comprato una PS5 digital o una PS5 Pro, a meno di non acquistare anche un (al momento introvabile) lettore esterno PS Store è a tutti gli effetti l'unico modo per avere dei nuovi giochi, quindi vediamo un po' cosa potete arraffare spendendo pochissimo.

Sconti Black Friday PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 5 euro

Mortal Kombat 11 a 4,99€

a 4,99€ Metro Exodus a 4,49€

a 4,49€ Kingdom Come: Deliverance a 2,99€

a 2,99€ Civilization VI a 2,99€

a 2,99€ Batman: Arkham Knight a 3,99€

a 3,99€ Injustice 2 a 3,99€

a 3,99€ Titanfall 2 a 4,99€

a 4,99€ Five Nights at Freddy's a 3,59€

a 3,59€ Resident Evil Revelations 2 Deluxe a 4,99€

a 4,99€ Metro Redux a 4,49€

a 4,49€ Resident Evil Revelations a 4,99€

a 3,59€ Control a 4,49€

a 4,49€ Prey a 2,99€

a 2,99€ Lost in Random a 4,49€

a 4,49€ The Talos Principle a 4,49€

a 4,49€ Dead Island Definitive Collection a 2,99€

a 2,99€ Torchlight II a 3,99€

a 3,99€ Olli Olli World a 4,99€

a 4,99€ Last Day of June a 4,99€

a 4,99€ Relicta a 3,99€

a 3,99€ 11-11 Memories Retold a 3,74€

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno attive fino al prossimo 3 dicembre, dopodiché tutti i giochi coinvolti torneranno ai loro prezzi normali. C'è ancora tempo, insomma, ma se vi interessa qualcosa non prendetevela troppo comoda!

Per la lista completa dei giochi in sconto, date un'occhiata a PlayStation Store.