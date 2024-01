Corsair K55 RGB PRO XT a un prezzo STRACCIATO! La paghi solo 54,99€

Scoprite Corsair K55 RGB PRO XT, una pratica tastiera da gaming a membrana attualmente in sconto su Amazon. Si tratta di un ottimo dispositivo per arricchire il vostro setup da gaming, sia dal punto di vista delle prestazioni che dello stile. La tastiera è caratterizzata dalla retroilluminazione RGB dinamica, che consente di illuminare l'intera postazione godendo anche di diverse opzioni di personalizzazione tramite il software Corsair iCUE. Con un design resistente alla polvere e ai liquidi, una certificazione IP42 e sei tasti macro con integrazione Elgato, la tastiera di Corsair è un dispositivo versatile e comodo, anche grazie al pratico poggiapolsi rimovibile. Approfittate dell'ottima offerta di Amazon, che offre Corsair K55 RGB PRO XT a soli 54,99€ invece di 70,95€ grazie all'eccellente sconto del 22%!

Corsair K55 RGB PRO XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Lasciatevi catturare dall'innovativo design di Corsair K55 RGB PRO XT, che con la sua retroilluminazione RGB dinamica e le tante opzioni di personalizzazione vi consentirà di arricchire il vostro setup da gaming con una lunga serie di effetti visivi accattivanti. La tastiera di Corsair è la scelta ideale per tutti i videogiocatori e i creatori di contenuti che desiderano un dispositivo prestante, versatile ed esteticamente piacevole. Inoltre, è possibile assegnare macro e funzioni in modo semplice e veloce grazie ai sei tasti dedicati, un'ottima soluzione per chi desidera massimizzare l'efficienza nei comandi durante le fasi critiche del gioco o l'esecuzione di compiti ripetitivi.

Questa tastiera da gaming combina una lunga serie di funzionalità avanzate e una straordinaria resistenza, offrendovi ottime prestazioni al prezzo competitivo di 54,53€, ben al di sotto del prezzo di listino di 70,95€.

