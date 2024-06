Octopath Traveler 2 arriva su Xbox, c'è una nuova conferma

Octopath Traveler 1 e 2 hanno avuto dei lanci molto particolari, su piattaforme limitate e alterne, e sembra che Square Enix voglia creare più equilibrio portando i due capitoli sulle piattaforme in cui non è mai uscito.

Octopath Traveler è stato lanciato per la prima volta per Switch il 13 luglio 2018, seguito da PC tramite Steam il 7 giugno 2019, Stadia il 28 aprile 2020 e Xbox One il 25 marzo 2021. Mentre il sequel, Octopath Traveler 2, è stato lanciato per PlayStation 5 e PlayStation 4 insieme a Switch e PC nel 2023, e il gioco originale non è mai arrivato su PlayStation.

Dopo la prima indiscrezione sull'arrivo di Octopath Traveler 2 su Xbox Series X|S e su Game Pass, adesso è arrivata una nuova conferma delle nuove piattaforme su cui verrà pubblicata la serie.

Come riporta Gematsu, infatti, è arrivato il nuovo rating per Octopath Traveler 2 da parte delle autorità taiwanesi.

Una delle tabelle dell'azienda di rating, il cui frammento potete vedere qui, riporta l'uscita di Octopath Traveler 2 per piattaforme Xbox, così come l'uscita di Octopath Traveler su PS5 e PS4.

Il JRPG in questione, per chi non lo sapesse, fa suo uno stile visivo HD-2D che mescola ambienti 3D e sprite retrò, per raccontarci la storia di otto nuovi personaggi, ognuno con una trama unica e azioni dche si adattano a diversi stili di gioco.

Anche il combat system, come il primo capitolo, ripropone le meccaniche Break e Boost, con i giocatori chiamati a sfruttare le debolezze dei nemici e potenziare i loro attacchi, oltre alla possibilità di influenzare i PNG, rubare loro oggetti, ammaliarli e altro ancora.

Aspettiamo quindi un annuncio definitivo per quanto riguarda delle nuove release dei due amati JRPG. Se li volete recuperare in ogni caso sono presenti ovviamente su altre piattaforme, e li potete acquistare tramite Amazon.