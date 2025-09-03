La vendetta è spesso un potente motore narrativo, capace di trascinare i giocatori attraverso mondi immaginari alla ricerca di giustizia. È proprio questo il principio che guida Octopath Traveler 0, nuovo capitolo della saga sviluppata da Dokidoki Grooveworks per Square Enix. Ambientato ancora una volta nel continente di Orsterra, il titolo propone però una prospettiva inedita: il protagonista si ritrova senza patria, costretto a inseguire tre figure che incarnano i peggiori vizi umani - avidità, potere corrotto e vanità artistica.

Il viaggio di vendetta lo porterà ad affrontare tre antagonisti dal profilo psicologico complesso. Herminia, la Strega Avida, incarna la brama di ricchezza che ha trasformato la città di Valore in un luogo oscuro e depravato: la sua ossessione per un misterioso anello scatena la tragedia che segna la vita del protagonista.

Tytos è invece un paradosso vivente: un eroe che guida una banda di ex criminali, governando Emberglow con il pugno di ferro e riducendo in cenere la città natale del protagonista. Infine, Auguste, il Drammaturgo, rappresenta l’artista cinico che trasforma la sofferenza altrui in spettacolo, alimentando la propria fama a Theatropolis, la città delle arti.

Il protagonista non sarà solo nella sua missione, cinque compagni si uniranno al viaggio, ciascuno con abilità e background unici. Celsus è un ladro devoto che lavora come guardia del corpo e padroneggia l’arte dell’evasione. Macy, Alchimista viaggiatrice, combatte le malattie con determinazione e mette a disposizione del gruppo la sua Nebbia Prismatica, capace di fornire bonus casuali ma sempre positivi.

Alexia è una studiosa di civiltà antiche che vede nel viaggio un’occasione per superare lo stallo delle sue ricerche. Viator è un guerriero gentile, figlio di un maestro di spada, deciso a onorare la tradizione familiare cercando una lama leggendaria. Ludo, giovane mercante di Sunshade, sfida le apparenze con un fiuto per gli affari capace di sfruttare ogni occasione.

Una delle principali novità di Octopath Traveler 0 riguarda la possibilità di ricostruire la città natale del protagonista. I giocatori potranno erigere edifici come un Hub per cucinare, campi e allevamenti per raccogliere materiali, oltre a negozi per ampliare l’inventario con informazioni raccolte in viaggio.

Il sistema di Abilità d’Azione introduce nuove opzioni di personalizzazione grazie agli oggetti chiamati “Maestria”, che permettono di scambiare abilità tra i personaggi. Un Campo d’Addestramento, costruibile in città, consentirà di far apprendere nuove competenze ai compagni, offrendo un livello di customizzazione profonda.

Il combattimento riprende il celebre meccanismo Break & Boost della serie originale, arricchito dalle Tecniche Finali: potenti attacchi che si attivano quando la barra raggiunge il livello massimo, con effetti devastanti al grado 3.

Il protagonista potrà inoltre scegliere tra otto classi diverse - Guerriero, Mercante, Ladro, Alchimista, Cacciatore, Chierico, Studioso e Danzatrice - ciascuna con armi e abilità specifiche. Questa varietà consente di adattare lo stile di gioco alle preferenze personali e di bilanciare al meglio la composizione del gruppo.