Consegnato agli archivi il grande ritorno della WWE in Europa con Clash in Paris, Premium Live Event tenutosi domenica 31 agosto alla París La Défense Arena di Parigi, in Francia, dinnanzi a oltre 30mila fan. Ecco i risultati completi dei match andati in scena.

Roman Reigns batte Bronson Reed

Il PLE francese si è aperto con la vittoria del Tribal Chief ai danni di Bronson Reed, decisiva la combo Avalanche Samoan Drop - Spear. Ad avere l'ultima parole, però, è stato il componente della stable The Vision.

Assieme all'aiuto di Bron Breakker, infatti, Bronson Reed ha demolito Roman Reigns nel post match lasciandolo esanime al tappeto e costringendolo ad essere trasportato fuori dall'arena in barella. Vittima dell'assalto anche Jey Uso, intervenuto per difendere il cugino.

WWE Tag Team Championship: Wyatt Sicks battono Street Profits

Dexter Lumis e Joe Gacy si sono confermati ancora una volta campioni di coppia di SmackDown grazie a uno schienamento ai danni di Montez Ford. Nelle fasi finali sono intervenuti anche Uncle Howdy e Nikki Cross.

Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch batte Nikki Bella

Conferma titolata per la wrestler irlandese che riesce a beffare Nikki Bella con uno schienamento repentino in backslide. Match alquanto sottotono rispetto alle aspettative con diversi momenti no da parte della WWE Hall of Famer.

John Cena batte Logan Paul

Una vera e propria ovazione ha accolto l'ingresso del 17 volte campione del mondo in quel di Clash in Paris. John Cena ha sconfitto Logan Paul dopo un tris di Attitude Adjustment e ha poi salutato per un'ultima volta il pubblico francese.

World Heavyweight Championship - Fatal 4 Way Match: Seth Rollins batte CM Punk, LA Knight & Jey Uso

Finale shock in chiusura di PLE: una figura incappucciata, rivelatasi poi essere Becky Lynch, ha colpito CM Punk con un low blow aiutando Seth Rollins a mantenere il titolo del mondo ben saldo attorno alla vita.

Dove vedere Clash in Paris in streaming

Se non siete riusciti a vederlo in diretta, il PLE è disponibile come sempre on demand sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE