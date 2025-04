Oblivion Remastered, i fan hanno corretto il più fastidioso difetto grafico

Uno dei problemi più discussi di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered riguarda le fastidiose interruzioni durante l’esplorazione: brevi ma frequenti scatti che spezzano l’immersione.

Un difetto ereditato direttamente dalla versione originale (che trovate su Amazon), e che nemmeno questa remaster è riuscita a risolvere completamente. Ma ora, grazie a una mod, qualcosa potrebbe finalmente cambiare.

Il progetto si chiama Ultimate Engine Tweaks, e non è altro che un file “Engine.ini” ampiamente modificato.

Il suo obiettivo? Ridurre gli scatti durante il movimento, migliorare la stabilità complessiva del gioco, aumentare le performance e persino diminuire la latenza nei comandi.

Per dimostrare l’efficacia della mod, il canale YouTube BlackHoleGaming ha pubblicato un video comparativo tra la versione liscia del gioco e quella modificata.

Il risultato è evidente: con Ultimate Engine Tweaks il gameplay è decisamente più fluido. Attenzione però — il problema non sparisce del tutto, ma viene mitigato in modo significativo. Non si tratta quindi di un effetto placebo: i benefici sono concreti.

Nei giorni scorsi sono stati segnalati anche altri contenuti interessanti per Oblivion Remastered: da una Reshade che ripristina la palette cromatica dell’originale (anche se non tutti la amano) a mod grafiche che migliorano texture e illuminazione, fino a una trovata curiosa che permette a qualsiasi NPC o creatura di prendere fuoco se esposta a fiamme vive. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Infine, Bethesda ha aggiornato la versione Game Pass del gioco, reintroducendo le opzioni di upscaling per PC (DLSS, XeSS), rendendo non più necessario modificare i file a mano.

Come fan della saga, vedere Oblivion tornare in auge con un remaster è un piacere, ma è frustrante che certi problemi tecnici persistano dopo tanti anni.

Il fatto che una semplice mod riesca dove il team ufficiale ha fallito la dice lunga. Spero che Bethesda prenda esempio dalla community, che ancora una volta dimostra di saper fare miracoli con pochi strumenti.