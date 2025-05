Oblivion riceve la prima patch (non ufficiale)

Il team di modder dietro all’Unofficial Patch Project ha appena pubblicato la prima patch non ufficiale per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, con l’obiettivo di correggere numerosi bug che affliggono la nuova versione del classico RPG Bethesda.

Per chi non lo sapesse, le patch non ufficiali sono da anni una vera e propria istituzione nel mondo di Oblivion (il gioco originale lo trovate su Amazon), con centinaia di fix che riguardano script, missioni, NPC, oggetti, dialoghi e molto altro.

Il lavoro svolto ai tempi dell’originale è stato fondamentale per migliorare la qualità generale dell’esperienza, ed era naturale aspettarsi un simile impegno anche con il remaster.

Questa prima versione della Unofficial Patch per il remaster - che potete scaricare qui - unifica i fix principali dei precedenti mod UOP, USIP e UODP, coprendo l’intero contenuto base del gioco rimasterizzato.

In più, gli script sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche introdotte direttamente da Virtuos e Bethesda con il nuovo codice.

Va detto, però, che questa prima release non risolve ancora moltissimi problemi: si tratta di un punto di partenza, più che di una soluzione definitiva. Ma è comunque un passo importante per chi desidera un’esperienza più solida.

Tra i fix già inclusi troviamo:

Correzione dei cartelli indicatori nella città di Skingrad, che ora mostrano il nome corretto.

Aggiornamento delle voci del diario per la quest A Brush With Death, che ora si comportano come previsto.

Ripristino dei marker della mappa mancanti a Vanua e Dunbarrow Cave, utili per l’esplorazione.

È sempre un segnale positivo quando la community prende l’iniziativa per sistemare ciò che un remaster avrebbe dovuto correggere già al lancio. Certo, questa prima Unofficial Patch è solo l’inizio, ma sapere che il progetto è partito con basi solide lascia ben sperare per il futuro di Oblivion Remastered.

La patch è già scaricabile online tramite i principali hub di modding. Nel frattempo, la scena modding di Oblivion Remastered continua a sfornare contenuti interessanti: scarica qui la mod che trasforma un po' di più il gioco in Elden Ring.