Oblivion Remastered è ora davvero "next-gen", ma non ufficialmente

Halk Hogan PL, il modder polacco diventato celebre per l’incredibile HD Reworked Project di The Witcher 3 — talmente ben realizzato da essere ufficialmente incluso nella versione next-gen del gioco — è tornato con una nuova serie di texture pack, questa volta dedicate a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Il primo pacchetto pubblicato su Nexus Mods si chiama Ultra Quality 8K Body Textures - Imperials, pensato per migliorare drasticamente i modelli corporei degli NPC imperiali del rifacimento del classico Bethesda (che trovate su Amazon).

Disponibile in diverse risoluzioni (fino agli 8K), il pack dona un aspetto molto più naturale alla pelle, rendendo i dettagli del corpo più definiti e realistici.

Le differenze rispetto alla versione base sono impressionanti, come evidenziato dalle immagini comparative.

A questo si aggiunge il Realistic High Quality Skin Pack, scaricabile qui, compatibile con tutte le razze umane di Oblivion (esclusi Argoniani e Khajiit), che migliora la resa complessiva della pelle e aggiunge una leggera rifinitura ai volti.

Infine, Halk Hogan PL ha pubblicato anche il Smooth Beautiful Faces Pack, qui, un pacchetto focalizzato esclusivamente sui volti dei personaggi. Le modifiche comprendono labbra più dettagliate, sopracciglia ad alta definizione e texture generali molto più curate rispetto a quelle originali.

Sebbene il massimo del risultato si ottenga con personaggi femminili giovani, anche i volti più anziani ne beneficiano sensibilmente.

L’amore per i classici si misura anche da quanto la community è disposta a investirci ancora oggi, e Halk Hogan PL ne è la dimostrazione vivente. Dopo aver dato nuova vita a The Witcher 3, ora tocca a Oblivion, e i risultati sono davvero spettacolari.

Chi ha passato decine (o centinaia) di ore nella Cyrodiil originale, non può che emozionarsi nel vederla rinascere con questa cura maniacale. Certo, non sarà il tanto atteso The Elder Scrolls 6, ma con queste texture sembra quasi un gioco nuovo. E tanto basta ai fan, e a noi.