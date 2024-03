Oblivion diventa un po' più next-gen grazie ai fan

The Elder Scrolls IV: Oblivion è disponibile da svariati anni, ma a quanto pare c'è ancora chi pensa di doverlo rendere ancora più bello da vedere.

Il quarto capitolo della saga Bethesda è infatti ancora oggi molto amato.

Basti pensare alla "fusione" tra Skyrim e Oblivion, Skyblivion, ossia un fan remake davvero interessante.

Ora, mentre c'è anche chi ha reso Oblivion più simile a The Legend of Zelda: The Wind Waker, qualcuno ha deciso di migliorare le texture del gioco base.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "GBRPluss" ha rilasciato un HD Texture Pack per The Elder Scrolls IV: Oblivion che revisiona tutte le texture dei paesaggi, rendendoli quindi davvero più belli da vedere.

Si tratta di un must per tutti coloro che vogliono rigiocare a questo classico capitolo della saga fantasy Bethesda, quindi assicuratevi di scaricare il tutto qui, in forma ovviamente gratuita.

A conti fatti, questo sembra essere uno dei migliori pacchetti di texture HD potenziati dall'intelligenza artificiale che abbia mai visto. Le nuove texture moddate sembrano molto meglio di quelle vanilla e ogni scenario è ora davvero ricco e definito, quasi come un gioco current-gen.

In teoria, il pacchetto in questione dovrebbe essere compatibile con quelli che abbiamo condiviso in precedenza.

Difatti, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando ancora di The Elder Scrolls IV: Oblivion, anche questo grande classico potrebbe essere pronto a fare il suo atteso ritorno con un remake, sebbene al momento manchino ancora tutte le conferme del caso.

Per quanto riguarda invece l'originale Skyrim, altro grande classico che non ha davvero bisogno di presentazioni, è stata resa disponibile una nuova mod che espande le missioni per la Gilda dei Ladri.