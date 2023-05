NZXT Capsule, microfono USB per streamer, con il 48% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui microfoni per lo streaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello NZXT Capsule, che attualmente potete portarvi a casa a soli 67,99€, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di quasi 62€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 129,90€.

Il microfono NZXT Capsule è stato progettato appositamente per i giocatori, allo scopo di portare le vostre sessioni di gioco e di streaming ad un livello completamente nuovo. Con una configurazione plug-and-play, il microfono NZXT Capsule vi permetterà di iniziare immediatamente senza la necessità di impostazioni complesse o configurazioni.

Il microfono NZXT Capsule offre una risoluzione superiore di 24 bit/96 kHz, garantendo un'acquisizione del suono di altissima qualità. La sua figura polare cardioide assicura che tutti i rumori di fondo siano minimizzati, con il guadagno preimpostato al 50% per una perfetta ottimizzazione della voce. Inoltre, il monitoraggio del microfono a bassa latenza consente un'esperienza di registrazione senza interruzioni. Dotato di un supporto interno antiurto, il microfono NZXT Capsule è robusto e resistente, in grado di resistere a qualsiasi colpo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.