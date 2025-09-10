La grande N ha annunciato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct, che sarà trasmesso venerdì 12 settembre alle ore 15:00. L’evento avrà una durata di circa 60 minuti e sarà interamente dedicato ai prossimi giochi in arrivo sia su Nintendo Switch 2 che sull’attuale Nintendo Switch.

La presentazione sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia, offrendo a tutti i fan la possibilità di seguire in tempo reale gli annunci della casa di Kyoto.

Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso, vista la recente presentazione di Nintendo Switch 2 e l’entusiasmo crescente attorno alla nuova console. L’evento promette quindi di svelare nuovi dettagli sui titoli di lancio e sulle produzioni che accompagneranno la transizione tra le due generazioni, oltre ad aggiornamenti sui giochi già annunciati per l’attuale piattaforma.

Come da tradizione, Nintendo mantiene il massimo riserbo sui contenuti che verranno mostrati, ma le aspettative della community sono alte e il Direct potrebbe riservare sorprese di peso sia per gli appassionati di lungo corso sia per chi guarda con interesse alle nuove uscite. La speranza è quella di rivedere franchise storici, con annunci in grado di rafforzare il debutto di Switch 2 e al tempo stesso non abbandonare i milioni di possessori della console attuale.

Negli ultimi anni i Direct si sono spesso rivelati fondamentali per delineare la strategia di Nintendo, presentando sia grandi produzioni first party sia collaborazioni con publisher esterni. Questo nuovo appuntamento, in particolare, sarà probabilmente decisivo per comprendere come l’azienda intenda gestire la convivenza tra Switch e Switch 2, e se il passaggio generazionale sarà graduale o più rapido del previsto.

L’appuntamento è quindi fissato: il 12 settembre scopriremo cosa bolle in pentola per Nintendo Switch e Switch 2, in una diretta che si preannuncia come uno degli eventi più importanti dell’anno per la compagnia giapponese.