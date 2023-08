Nuovi Sconti Estivi su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

Questa settimana sono stati rinnovati ufficialmente gli Sconti Estivi di PlayStation Store: la selezione di offerte è stata aggiornata con tantissimi nuovi giochi PS5 e PS4 che potete acquistare a prezzi imperdibili.

Nelle scorse giornate avevamo riepilogato per voi i migliori titoli acquistabili grazie a queste promozioni, ma per questo fine settimana abbiamo deciso di aiutarvi ulteriormente nella vostra scelta, aiutandovi a trovare i migliori giochi che potete acquistare a meno di 20 euro l'uno (trovate gift card dedicate su Amazon).

Un esempio che vogliamo segnalarvi è uno dei più grandi successi horror degli ultimi tempi: parliamo naturalmente di Resident Evil Village, il settimo capitolo della leggendaria saga di casa Capcom che potrà essere vostro a soli 19.99€ in un apposito bundle cross-gen.

Per lo stesso prezzo potete anche recuperare l'edizione PS5 di FIFA 23, per ingannare l'attesa in vista di EA Sports FC 24, oppure recuperare uno dei migliori GDR open world di sempre per una cifra leggermente inferiore: The Witcher 3 Wild Hunt è infatti disponibile a soli 14,99€.

Ovviamente vi abbiamo elencato solo alcuni esempi, ma di seguito troverete una nostra selezione più dettagliata con i migliori giochi disponibili a meno di 20 euro su PlayStation Store:

Sconti Estivi: i migliori giochi sotto i 20 euro su PS Store

Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% FIFA 23 PS5 a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% God of War a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Tekken 7 a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Uncharted 4 + L'eredità perduta a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

Naturalmente ci sono tante altre produzioni imperdibili da non lasciarvi scappare a cifre così ridotte: vi consigliamo di consultare la lista completa di giochi disponibili a meno di 20 euro al seguente indirizzo.