Nuova PlayStation portatile: possibile uscita vicino al lancio di PS6

Sembra che Sony non abbia ancora chiuso il capitolo del gaming portatile. Secondo un nuovo rumor trapelato oggi, una nuova console portatile PlayStation potrebbe vedere la luce in concomitanza con l’arrivo di PS6.

La notizia arriva dall’insider HeisenbergFX4, noto sui forum di NeoGAF, secondo cui il lancio della nuova portatile Sony sarebbe previsto intorno all’uscita del successore di PS5 (che trovate su Amazon)

A quanto pare, non si tratterebbe di un aggiornamento di PlayStation Portal - il cui successo è indiscusso - bensì di un vero e proprio dispositivo standalone, con caratteristiche e prezzo differenti rispetto all'attuale soluzione per il cloud gaming.

Dopo il modesto successo di PS Vita e il flop del mercato portatile secondo le previsioni di qualche anno fa, la situazione si è ribaltata.

Nintendo Switch ha dimostrato che c’è ancora grande interesse per il gaming su dispositivi dedicati, spingendo anche concorrenti come Valve (con Steam Deck) e ASUS (con ROG Ally) a entrare nel settore. Sony, quindi, potrebbe voler riprovarci—ma stavolta con una proposta più solida.

Il progetto resta ufficialmente non confermato, e come ogni voce di corridoio va preso con le pinze. Il lancio di PS6 è ancora lontano qualche anno, e nel frattempo le strategie interne possono cambiare in ogni momento.

Tuttavia, l’interesse del pubblico per un’alternativa portatile reale di casa PlayStation è palpabile.

Anche Microsoft non è rimasta a guardare: oltre alla compatibilità Game Pass su dispositivi come ROG Ally, si parla di un prototipo Xbox portatile sviluppato internamente, e addirittura di una versione ASUS con brand Xbox attualmente non annunciata.

Se davvero Sony punta a una nuova console portatile, la speranza è che questa volta non sia solo un esperimento laterale, ma una piattaforma su cui credere davvero. Il mondo è cambiato rispetto all’epoca di PS Vita e stavolta, se giocano bene le loro carte, potrebbero anche vincere la partita.