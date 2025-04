Nuova PlayStation portatile compatibile con i giochi PS5 al lancio?

Secondo un’indiscrezione che sta facendo il giro del web, la nuova console portatile di casa Sony potrebbe essere compatibile fin da subito con i giochi per PlayStation 5.

Del resto, da giorni si parla di una versione portatile della prossima PlayStation 6, destinata però a rappresentare un compromesso in termini di potenza rispetto all'attuale PS5 (la trovate scontata su Amazon).

Dopo gli ultimi rumor, quindi, a lanciare la nuova indiscrezione è stato un noto insider legato ad AMD, il quale ha parlato di “shader binary compatibility”, una caratteristica tecnica che permetterebbe ai giochi PS5 di funzionare senza modifiche significative anche sul nuovo dispositivo portatile.

Tuttavia, non tutto sarebbe rose e fiori: secondo il leaker KeplerL2, che ha diffuso ulteriori dettagli su Reddit, i giochi potrebbero necessitare di patch per girare al meglio.

In sostanza, funzionerebbero anche senza interventi da parte degli sviluppatori, ma le performance potrebbero non essere all’altezza delle aspettative, soprattutto per i titoli tripla A più esigenti.

Sony, secondo le ipotesi, sarebbe già pronta a ottimizzare i suoi giochi first-party, ma resta da vedere se anche gli sviluppatori terzi avranno lo stesso interesse, considerando che titoli come Cyberpunk 2077 non hanno ancora ricevuto una patch dedicata a PS5 Pro.

Come sempre, è bene prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.

Ad ogni modo, se il rumor fosse confermato, sarebbe una mossa molto intelligente da parte di Sony.

Una console portatile capace di far girare (anche solo decentemente) i giochi PS5 amplierebbe enormemente la libreria disponibile fin dal day one.

Certo, il compromesso sulle performance è inevitabile, ma poter giocare a titoli come Returnal o Ratchet & Clank: Rift Apart anche in mobilità è un sogno per tanti. Speriamo solo che non diventi una nuova "PSP Go", brillante ma poco supportata. Questo, mentre PlayStation Portal continua la sua corsa indisturbata.