Quarant'anni dopo l'uscita del primo capitolo della saga cinematografica che ha ridefinito il concetto di viaggio nel tempo, dopo Mattel con Hot Wheels (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) anche LEGO celebra l'anniversario di "Ritorno al futuro" con un nuovo set dedicato alla leggendaria DeLorean.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il modello 77256 della linea Speed Champions rappresenta la quarta interpretazione che il marchio danese dedica alla macchina del tempo più famosa del cinema, offrendo ai costruttori di tutte le età la possibilità di rivivere le avventure di Marty McFly e Doc Brown attraverso 357 mattoncini accuratamente progettati.

LEGO

Rispetto alle versioni precedenti della minifigure di Marty, quella inclusa nel nuovo set è dotata di giubbotto indossabile (come accessorio, vedi il primo da destra) anziché di torso con la stampa del giubbotto stesso.

LEGO

La nuova proposta LEGO si distingue per la sua doppia configurazione, permettendo di costruire alternativamente la versione terrestre del primo film o quella volante del sequel.

Nella prima modalità, la DeLorean è equipaggiata con il caratteristico parafulmine e la targa californiana "OUTATIME" che hanno accompagnato il debutto cinematografico del 1985. La seconda opzione trasforma invece il veicolo nella sua versione più avanzata, dotata di Mr. Fusion, ruote orientabili per il volo e la distintiva targa arancione con barcode del 2015 immaginato da Robert Zemeckis.

Entrambe le configurazioni mantengono gli elementi tecnici che hanno reso iconico il design originale: le prese d'aria posteriori, il cockpit dettagliato, il flusso canalizzatore e l'immancabile calcolatore temporale.

Due minifigure completano l'esperienza di gioco

Un viaggio attraverso quattro incarnazioni LEGO

, permettendo di ricreare le dinamiche narrative che hanno conquistato generazioni di spettatori.

Questo nuovo set Speed Champions conclude un percorso iniziato nel 2013 con il modello LEGO Ideas 21103 La Macchina del Tempo DeLorean, primo tributo ufficiale del brand alla saga. Quel set pionieristico, nato dalla piattaforma collaborativa LEGO Ideas, stabilì il precedente per tutte le successive interpretazioni, dimostrando l'interesse del pubblico per questa particolare fusione tra mattoncini e cultura pop.

Il 2015 vide l'arrivo del LEGO Dimensions 71201 Level Pack: Back To The Future, che inserì la DeLorean nell'universo dei videogiochi interattivi.

LEGO

Questa versione, pensata per l'integrazione con la piattaforma gaming, rappresentò un esperimento di convergenza mediale che anticipò le future strategie transmediatiche del marchio. Anche la piccola versione inclusa in questo set era costruibile in tre varianti.

Il capitolo più ambizioso di questa saga costruttiva fu scritto dal modello LEGO Icons 10300 Macchina del tempo Ritorno al futuro, un set di grande formato che elevò la rappresentazione della DeLorean a nuovo livello di dettaglio e complessità.

I numeri del set

Ecco le caratteristiche del set: