Notebook gaming MSI con RTX 4060 con 200€ di sconto!

Anche oggi, giovedì 15 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Raider GE68HX, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.799€, con un risparmio reale di 200€ sull'usuale prezzo di listino di 2.999€.

Alimentato dal potente processore Intel Core i7-13700HX con 8 P-core e 8 E-core, il notebook gaming MSI Raider GE68HX garantisce prestazioni straordinarie nei giochi e nelle attività multitasking.

Dotato della GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 basata sull'architettura Ada Lovelace, il notebook gaming MSI Raider GE68HX offre miglioramenti significativi nelle prestazioni e nella grafica basata sull'IA. A completare la dotazione tecnica troviamo 16 GB di RAM DDR5-4800 e 1TB di velocissimo SSD NVMe.

Il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 mantiene stabile e fresco il sistema, migliorando in particolare le prestazioni della CPU, mentre il design Mystic Light, con una barra luminosa a matrice di 16,8 milioni di colori, offre personalizzazione dell'illuminazione per creare un'atmosfera di gioco unica.

