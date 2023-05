Notebook gaming MSI con RTX 3060 e 800€ di sconto!

Avete bisogno di un nuovo notebook gaming in grado di farvi giocare tranquillamente anche ai più moderni videogiochi e con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce MediaWorld offre il notebook gaming MSI Katana GF66 a un prezzo incredibilmente conveniente: un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Infatti, il notebook gaming MSI Katana GF66, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.099,99€, rispetto agli usuali 1.849,99€ di listino, con uno sconto del 42,15% e un risparmio reale di 800€. Si tratta di un'occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è dotato di uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ideale per vivere al meglio i giochi più rapidi e dinamici. Inoltre, è possibile collegare ulteriori monitor tramite l'uscita HDMI, migliorando così la produttività.

Al centro del notebook gaming MSI Katana GF66 troviamo il processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H). Per quanto riguarda la scheda grafica, è presente una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata, che assicura ottime prestazioni anche nei titoli più recenti. La configurazione hardware include inoltre 16 GB di RAM e una vasta gamma di porte per connettere diversi accessori esterni, oltre a una tastiera retroilluminata.

Per offrire tempi di caricamento veloci per giochi e applicazioni, MSI ha deciso di dotare il notebook gaming Katana GF66 di un SSD NVMe da 512 GB, lasciando disponibile uno slot aggiuntivo per eventuali upgrade futuri.

