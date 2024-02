Non tutti i fan di Baldur's Gate 3 amano le scene di sesso, a quanto pare

Se c'è una cosa che ha contribuito all'iniziale notorietà di Baldur's Gate 3 e, successivamente, al consolidare il suo successo è il cast di personaggi e le tantissime modalità con cui i giocatori ci possono interagire. Fino ad arrivare ad essere molto intimi con i propri comprimari preferiti.

I modi in cui i compagni di viaggio dell'eroe principale possono essere protagonisti della storia è immenso, anche con momenti davvero surreali che sfondano la quarta parete.

Advertisement

È indubbio, però, che il fascino di poter avere una storia d'amore con personaggi così splendidamente scritti è un percorso narrativo più che soddisfacente. Anche solo avere delle relazioni basate sull'aspetto più carnale, per così dire, riesce a dare soddisfazione ai giocatori in particolare con personaggi come Lae'zel, per esempio.

Mentre facciamo fatica a trovare altri modi di dire e giri di parole per parlare delle scene di sesso, a quanto pare ci sono fan di Baldur's Gate 3 che vorrebbero molte più scene di amicizia, invece che d'amore più o meno sfrenato.

C'è una interessante riflessione, riportata da The Gamer, su come Larian potrebbe dare all'aspetto dell'amicizia una nuova sfumatura.

«Per quanto ami il romanticismo di questo gioco», dichiara un utente in un interessantissimo post di Reddit, «vorrei poter trascorrere del tempo con gli altri tuoi compagni proprio come amici.»

Effettivamente non ci sono delle scene dedicate espressamente all'amicizia, sebbene i compagni di viaggio reagiscano alle azioni di Tav in maniera coerente e diventino sempre più espansivi in ogni caso.

L'utente spiega di voler vedere più scene in cui «condividere quei momenti di completamento dopo aver terminato le loro missioni nella storia senza che ciò porti al sesso, e che mostrino semplicemente una piacevole e morbida intimità con loro come amici.»

Chissà che Larian non possa cogliere questo spunto per ulteriori contenuti. Intanto i giocatori di Baldur's Gate 3 vogliono anche avere una relazione con un personaggio che non esiste.

Ovvero Amelia Tyler, l'attrice che interpreta la narratrice all'interno di Baldur's Gate 3 e che i fan di Larian Studios hanno conosciuto già dai tempi di Divinity Original Sin 2 (che dovreste recuperare tramite Amazon).

I giocatori hanno infatti elaborato una complicatissima teoria per dare un senso a questa storia d'amore impossibile e, a ben vedere, con un po' di lavoro sarebbe anche possibile da implementare.

Nell'attesa che Larian possa davvero creare una romance per la Dungeon Master, i fan di Baldur's Gate 3 hanno scelto nel frattempo anche il personaggio più odiato del gioco.