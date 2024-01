Baldur's Gate 3, i fan scelgono il personaggio più odiato

Larian Studios è riuscita a creare un ricco cast di personaggi memorabili con Baldur's Gate 3, apparsi soprattutto a partire durante il primo atto del gioco: esistono infatti NPC così carismatici da spingere i fan a seguire con attenzione il loro sviluppo nel corso della storia.

Ma come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate tanti prodotti a tema su Amazon) non poteva certamente esimersi dall'aggiungere quei personaggi quasi impossibili da sopportare e che vorremmo veder sparire dalla nostra vista il prima possibile.

Nel caso di Baldur's Gate 3, sembra che quel ruolo sia toccato ad Aradin, il mercenario che ci toccherà provare a salvare poco prima di entrare nel boschetto dell'Atto 1.

Come segnalato da Dexerto, i fan su Reddit hanno infatti deciso di sfogare tutta la loro frustrazione nei confronti di quello che si è dimostrato essere il personaggio più odiato dalla community: fin dai primi momenti in cui lo incontreremo non solo si dimostrerà particolarmente insopportabile, ma anche esageratamente stupido.

Aradin non solo si fa quasi uccidere da un gruppo di goblin — e, con la sua fuga, mette in pericolo l'intero boschetto — ma si mostra sempre particolarmente aggressivo, al punto che potrebbe finire con l'attaccare perfino il nostro party durante l'Atto 3.

Considerando che si tratta solo di un mercenario di livello 3, non rappresenta alcun tipo di minaccia e non avrebbe mai potuto completare la sua missione, ma resta il fatto che molti giocatori si sono pentiti quasi subito di avergli salvato la vita.

Se non altro, durante l'Atto 1 potreste avere la possibilità di metterlo al tappeto poco dopo averlo salvato con un pugno ben piazzato, durante la sua discussione con Zevlor: un'opzione che, siamo certi, verrà presa da molti giocatori durante il loro secondo playthrough.

Restando in tema di critiche, recentemente i fan hanno avuto da ridire anche su Astarion, ma non per la personalità in sé dell'amato vampiro: semplicemente, nella storia risulta essere praticamente inutile.

La grande libertà d'azione concessa ai giocatori in Baldur's Gate 3 ha consentito una incredibile rigiocabilità: ad esempio, se volete riuscire a sconfiggere i nemici più potenti in pochi colpi, potrebbe farvi comodo avere un gigantesco orso a portata di mano.

Ma esistono anche tantissimi segreti da scoprire: la community ne ha elencati diversi che potrebbero esservi sfuggiti.