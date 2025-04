Non solo Xbox: un'esclusiva PS5 gratis potrebbe arrivare su Switch 2

HoYoverse potrebbe avere in programma piani per portare il suo primo free-to-play sulle console Nintendo: quello che inizialmente avrebbe dovuto essere Genshin Impact per le console Switch, ufficialmente mai cancellata ma di fatto senza alcun aggiornamento da anni, alla fine potrebbe essere rimpiazzato da un'altra esclusiva PS5.

Nelle scorse giornate vi abbiamo infatti segnalato che il team di sviluppo ha annunciato l'arrivo di Zenless Zone Zero sulle console Xbox: una novità rimarcata brevemente nell'ultimo Dev Talk dedicato alle novità in arrivo per il gioco gratuito, ma con un approfondimento che ha incuriosito i fan Nintendo.

Come segnalato infatti da My Nintendo News, HoYoverse ha menzionato brevemente che la versione Xbox non sarà l'unica novità in arrivo: il team di sviluppo sta infatti valutando la possibilità di realizzare versioni anche su "altre piattaforme", sebbene ovviamente non siano voluti entrare nei dettagli.

Considerando che Zenless Zone Zero è già disponibile su PC e dispositivi mobile, sembra evidente il riferimento a un'ipotetica versione Nintendo Switch 2: difficile immaginare che il porting venga fatto sulle attuali console ibride, mentre è invece probabile che il team stia osservando con attenzione le nuove periferiche della casa di Kyoto.

Ovviamente devo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non sono arrivate conferme o ulteriori dettagli in proposito, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

