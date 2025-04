Un'esclusiva gratis PS5 è ufficialmente in arrivo su Xbox

Sembrava ormai solo questione di tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: HoYoverse ha annunciato il lancio di Zenless Zone Zero su Xbox, che seguirà dunque le orme di Genshin Impact.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sulla propria piattaforma HoYoLAB, il team di sviluppo ha svelato un nuovo imminente evento live stream denominato "Xbox Spotlight", confermando di fatto l'arrivo del free-to-play sulle piattaforme di casa Microsoft.

L'evento verrà trasmesso sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Zenless Zone Zero alle ore 19.00 di venerdì 11 aprile: durante il live-stream verrà svelata in via ufficiale la versione Xbox, insieme ad alcuni «nuovi aggiornamenti emozionanti».

È plausibile immaginare che ne venga annunciata anche la data d'uscita, anche se ovviamente un aspetto interessante potrebbero essere eventuali benefit offerti per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Ricordiamo infatti che la versione Xbox di Genshin Impact permette di accedere ad alcuni vantaggi speciali per gli utenti con un servizio in abbonamento: la portata di questo annuncio lascerebbe immaginare che possa succedere lo stesso anche con Zenless Zone Zero.

La campagna promozionale per questa versione era in realtà partita lo scorso 1 aprile: sfruttando come occasione il Pesce d'Aprile, gli sviluppatori avevano infatti svelato un nuovo Bangboo in versione Xbox — ovviamente inesistente, ma che di fatto anticipava annunci in arrivo.

Ovviamente l'annuncio significa anche Zenless Zone Zero non sarà più un'esclusiva console PS5: al momento l'unico gioco HoYoverse non disponibile su altre console resta il solo Honkai Star Rail, ma a questo punto chissà che non possa scegliere di seguire i suoi "fratelli" nelle prossime settimane.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena scopriremo la data d'uscita di Zenless Zone Zero ed eventuali novità rilevanti per i fan Xbox o su Game Pass: ricordiamo che attualmente il free-to-play è arrivato alla sua versione 1.6, anche se l'aggiornamento sia stato accompagnato da qualche polemica di troppo.