Non solo Dragon Ball: Steam vi offre gratis un gioco di One Piece

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante ONE PIECE Bounty Rush, un titolo multiplayer ispirato al franchise fumettistico di Eiichiro Oda.

Ecco la descrizione di ONE PIECE Bounty Rush:

«Prendete il bottino, pirati! Bounty Rush è un gioco d'azione a squadre multigiocatore 4 contro 4. Collabora con la tua squadra per catturare i berry delle altre squadre! »

Bounty Rush è il primo gioco d'azione multiplayer 4 vs 4 basato su ONE PIECE, e la collaborazione con il vostro team sarà la chiave per vincere. In tempo reale e con perfetta sincronizzazione, vi scontrerete con la squadra avversaria, puntando a rubare il loro bottino di bacche.

Il mondo di ONE PIECE è stato trasformato in un campo di battaglia 3D. Le varie arene di gioco sono piene di oggetti che possono dare un vantaggio a voi e alla vostra squadra, così come di ostacoli che vi intralceranno. Usate tutto ciò che avete a disposizione per condurre il vostro team alla vittoria.

Potrete emergere vittoriosi utilizzando i caratteristici personaggi di ONE PIECE nella modalità Team Battle. Ogni personaggio ha punti di forza diversi: alcuni sono perfetti per avanzare nelle linee nemiche, mentre altri si distinguono nella difesa arretrata.

Dovrete essere veloci per riscattare ONE PIECE Bounty Rush, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

