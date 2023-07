No, Elden Ring non ha ispirato il nuovo Zelda: «Non l'abbiamo giocato»

Il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è già dimostrato, almeno per il momento, il debutto più importante a livello qualitativo per il mercato videoludico del 2023, confermando un altro importantissimo successo per Nintendo.

L'open world per Switch è riuscito a proporre ancora una volta un gameplay fresco ed avvincente, spingendosi fino ai limiti consentiti dalla console ibrida, ma senza farsi ispirare da alcun grande successo.

Advertisement

Breath of the Wild era già riuscito a influenzare molti dei videogiochi arrivati in seguito, incluso perfino Elden Ring: FromSoftware aveva ammesso che era stato proprio l'ultimo Zelda una delle fonti di ispirazione.

Molti fan erano dunque curiosi di scoprire se anche il soulslike avesse influenzato lo sviluppo di Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon): una domanda a cui ha voluto rispondere direttamente il director Hidemaro Fujibayashi, in un'intervista rilasciata a RTL Nieuws (tradotta da Nintendo Everything).

«Ci dispiace, ma non abbiamo avuto davvero tempo di giocare [Elden Ring]. Eravamo troppo occupati con lo sviluppo di Tears of the Kingdom, con il risultato di averci impedito di poter davvero provare altri giochi. Però ne abbiamo sentito parlare».

Insomma, ovviamente il team di Nintendo sapeva benissimo del successo di Elden Ring, ma gli sviluppatori hanno scelto di non farsi influenzare in alcun modo dalle ultime uscite, dedicandosi totalmente allo sviluppo dell'ultimo capitolo di Zelda.

E, a giudicare dai risultati, possiamo dire che hanno fatto benissimo. Chissà se anche questa volta le avventure di Link influenzeranno lo sviluppo di altri titoli videoludici.

Ricordiamo che da pochi giorni è stato pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 di Tears of the Kingdom: una patch che permetterà non solo di riscattare bonus gratuiti, ma che risolve immancabilmente diversi glitch.

L'ultimo open world di casa Nintendo è disponibile esclusivamente su Switch, ma ciò non ha impedito a un fan di realizzare un GameCube a tema dedicato, probabilmente perfino più bello della Switch OLED ufficiale.