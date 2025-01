Nintendo Switch rilascia il primo aggiornamento "segreto" del 2025

Nintendo ha appena rilasciato il primo aggiornamento "nascosto" del 2025 per le sue console Switch: si tratta di una tipologia di update molto particolare, basata su cambiamenti minori, quasi impercettibili e che non richiederanno alcun tipo di intervento da parte dell'utente.

Solitamente questi aggiornamenti vengono rilasciati dalla casa di Kyoto per applicare alcuni cambiamenti a livello di server, basandosi soprattutto su aggiornamenti per la lista di parolacce e termini non consentiti per il gioco online.

E possiamo confermare che anche stavolta è stato così: il dataminer OatmealDome svela infatti che l'unico cambiamento effettivo è nella consueta lista delle "bad words", con un reshuffle per evitare falsi positivi e nuovi termini aggiunti per il pubblico russo (via Nintendo Life).

L'aggiornamento non avrebbe incluso alcuna ulteriore novità: come spiegavamo in precedenza, non è necessario alcun tipo di ulteriore intervento da parte vostra.

Tutte le console della famiglia Switch (incluso il modello OLED, che trovate in bundle con Mario Kart 8 su Amazon) applicheranno automaticamente il nuovo aggiornamento non appena si connetteranno a internet, senza notificare l'utente e senza richiedere alcun tipo di riavvio.

Ricordiamo che l'ultimo "vero" aggiornamento di Nintendo Switch risale allo scorso ottobre, quando con la versione 19.0.1 sono stati risolti alcuni problemi emersi con il precedente update.

Per il momento toccherà dunque attendere prima di vedere un'ulteriore versione per le console ibride, ma questo aggiornamento "silenzioso" ci dimostra ancora una volta che la grande N sta continuando a lavorare per mantenere continuamente attive le sue console di successo.

Il tutto mentre si lavora ancora in segreto al reveal di "Switch 2", che ricordiamo verrà svelata ufficialmente entro la fine dell'anno fiscale.

Significa che ormai è solo questione di giorni, ma finché non arriverà un annuncio ufficiale possiamo solo attendere con pazienza ulteriori novità.

Nel frattempo, potrebbero essere già emerse online le prime foto dei presunti Joy-Con di Switch 2, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.