Nintendo Switch Online vi offre gratis Hollow Knight per una settimana, da ora

Nintendo Switch Online ha deciso di proporre un nuovo regalo imperdibile per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: da questo momento potete provare totalmente gratis e senza costi aggiuntivi la versione completa di Hollow Knight per un'intera settimana.

L'amatissimo metroidvania 2D sviluppato da Team Cherry è infatti il nuovo gioco gratis in prova offerto dal servizio in abbonamento: non sarà necessario fare alcun acquisto, ma solo assicurarvi di essere iscritti a Switch Online.

Con un immenso cast e oltre 130 nemici da sconfiggere, Hollow Knight è un titolo in grado di intrattenervi a lungo: se dovessero servirvi altre prove sull'eccellente qualità di questo prodotto, vi lasciamo alla nostra recensione in cui abbiamo premiato la produzione con un meritatissimo 9 su 10.

Hollow Knight resterà giocabile gratuitamente fino al 12 giugno, con la prova che inizia ufficialmente da questo momento: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con un account iscritto a Nintendo Switch Online e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova".

In alternativa, potrete eseguire la stessa operazione direttamente dalle vostre console Switch, accedendo alla pagina ufficiale del gioco su Nintendo eShop.

Una volta terminata la prova, per mantenere i vostri progressi sarà ovviamente necessario acquistare la versione completa (se preferite l'edizione fisica, la trovate su Amazon), ma fino ad allora sarete liberi di giocare l'avventura dall'inizio alla fine: vi auguriamo buon download e buon divertimento!

Vi terremo come sempre aggiornati non appena saranno rilasciati i nuovi giochi gratis di Nintendo Switch Online: l'ultimo aggiornamento risale allo scorso mese, quando il servizio in abbonamento ha voluto celebrare i 35 anni del Game Boy con ben 3 omaggi.

Nel frattempo, siamo ancora in attesa di novità per quanto riguarda il sequel Hollow Knight Silksong: speriamo che arrivino presto aggiornamenti positivi, dopo gli ultimi indizi risalenti allo scorso aprile.