Nintendo Switch Online celebra i 35 anni del Game Boy con 3 nuovi giochi gratis, da ora

Il 2024 è un anno molto speciale per i fan Nintendo: tra pochi mesi infatti festeggeremo le 35 candeline del Game Boy, la console portatile entrata nella leggenda dei videogiochi.

Una ricorrenza di cui la casa di Kyoto non si è affatto dimenticata e che ha deciso di celebrare con un regalo molto speciale per i fan abbonati a Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon). Anzi, tre regali.

Advertisement

Da questo momento potete infatti trovare pronti ad aspettarvi nel catalogo del servizio in abbonamento 3 nuovi giochi gratis, tutti disponibili proprio durante il lancio del Game Boy.

Si tratta di Alleyway, Baseball e Super Mario Land, tre classici imperdibili per tutti i fan storici Nintendo: la grande N ha ammesso di aver scelto queste tre produzioni proprio perché rilasciate durante i primi giorni di vita del Game Boy.

Se siete curiosi di saperne di più, Nintendo ha pubblicato un video gameplay che mostra nel dettaglio questi 3 grandi classici: potete trovarlo allegato qui di seguito.

Esclusivamente per il catalogo giapponese, è stato rilasciato anche un quarto gioco gratis: si tratta di The Frog for Whom the Bell Tolls, altro grande classico che non è mai stato reso disponibile in America o in Europa.

Con buona probabilità è anche questo il motivo per cui non è stato reso disponibile nel nostro catalogo, ma se volete provarlo vi ricordiamo che potete scaricare la versione giapponese delle app Nintendo Switch Online creando semplicemente un account con la regione giapponese sulla stessa console in cui siete abbonati.

Ad ogni modo, come segnalavamo in apertura, i nuovi giochi gratis sono già disponibili da adesso: basterà aprire semplicemente l'applicazione dedicata al Game Boy per trovarli in cima pronti ad aspettarvi.

Se non doveste trovarli, dovrete assicurarvi di aver aggiornato l'app all'ultima versione disponibile, verificando manualmente la disponibilità di aggiornamenti dal menù Home.

Ricordiamo che gli ultimi giochi gratis resi disponibili sono stati rilasciati per il catalogo Nintendo 64 a fine aprile. Per accedervi, ovviamente, sarà necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.