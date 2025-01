Nintendo Switch Online svela il primo gioco gratis in prova del 2025, disponibile ora

Gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online possono approfittare fin da subito di una nuova sorpresa: da adesso e per un'intera settimana è infatti disponibile un nuovo gioco gratis in prova per gli abbonati.

Ricordiamo che si tratta di un'iniziativa che permette di provare la versione completa di un videogioco appositamente selezionato dalla casa di Kyoto, senza alcun costo aggiuntivo e che lo rende giocabile dall'inizio alla fine per un periodo limitato.

Il primo gioco gratis in prova del 2025 è Iconoclasts, una pregevole perla metroidvania realizzata in 7 anni dallo sviluppatore Joakim Sandberg, con tanta azione 2D e una narrazione ben curata.

Nella recensione dedicata, il nostro Gianluca Arena lo aveva premiato con un 8/10, apprezzandone in particolar modo i dettagli disegnati a mano e un moveset all'altezza delle aspettative.

Da adesso e fino al 21 gennaio 2025 potete provare totalmente gratis Iconoclasts, senza dover spendere un centesimo in più: l'unico requisito, ovviamente, è essere in possesso di un account iscritto al servizio Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon).

Se volete approfittare di questa nuova occasione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e, dopo aver effettuato il login con il vostro account, selezionare l'opzione "Scarica la versione in prova".

In alternativa potrete cercare Iconoclasts direttamente dalle vostre console Switch, ma dovrete ovviamente assicurarvi di selezionare l'opzione relativa al download della versione in prova.

Dopo il 21 gennaio 2025 non sarà più possibile giocarlo gratuitamente, ma potrete scegliere di acquistarlo per continuare a utilizzarlo con tutti i vostri progressi.

Naturalmente il nostro consiglio è quello di affrettarvi e iniziare a giocarlo il prima possibile, così da arrivare a scoprirne il finale durante il periodo di prova stesso.

Nel frattempo, ricordiamo che l'attuale giornata potrebbe essere molto interessante per gli appassionati Nintendo: secondo diverse indiscrezioni, Switch 2 potrebbe essere svelata proprio oggi.

Anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con fortissime precauzioni, dato che dalla casa di Kyoto continua ad esserci un assordante silenzio, almeno nel momento in cui scrivo questo articolo.