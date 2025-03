Nintendo Switch Online svela gli ultimi 4 giochi gratis di marzo

Nintendo ha appena svelato i nuovi giochi gratis in arrivo per gli utenti iscritti a Switch Online, a partire dalla prossima settimana: salvo ulteriori sorprese, dovrebbero dunque essere gli ultimi omaggi del mese.

Dal 28 marzo 2025 potremo scoprire ben 4 nuovi giochi gratis, tutti previsti per il catalogo SNES: questa volta si tratta di titoli che, per quanto importanti nella storia della console, potrebbero essere poco familiari per il grande pubblico.

I nuovi omaggi sono infatti Nobunaga's Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire e Uncharted Water: New Horizons.

La serie Nobunaga's Ambition probabilmente risulterà familiare per i fan di Pokémon: il videogioco Pokémon Conquest su Nintendo DS nasce infatti come crossover tra i due franchise.

Sono dunque selezioni molto interessanti, considerando che molti giocatori potrebbero riuscire a scoprirli per la prima volta: potete osservarli in azione nel trailer ufficiale dell'annuncio di Nintendo Switch Online, che vi allegheremo qui di seguito.

Trattandosi di aggiunte pensate per il catalogo SNES, non sarà necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: basterà un regolare abbonamento a Nintendo Switch Online (che trovate su Amazon) per riuscire ad accedere ai vostri nuovi omaggi.

L'appuntamento da segnare sul calendario è dunque fissato al prossimo venerdì, anche se ovviamente vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine quando sarà possibile riuscire a scaricare il nuovo aggiornamento.

Devo tuttavia ricordarvi che nella stessa giornata assisteremo anche al primo addio storico dal catalogo: Nintendo Switch Online ha infatti confermato che Super Soccer non sarà più disponibile, presumibilmente per motivi di licenza.

Una volta scaricato l'aggiornamento per scoprire questi 4 nuovi classici, si perderà automaticamente l'accesso al titolo calcistico di proprietà di Spike Chunsoft: non sappiamo se un giorno tornerà disponibile, anche a pagamento, dunque vi consiglio di provarlo finché siete ancora in tempo per farlo.