Nintendo Switch Online rimuoverà un gioco gratis a fine marzo: ora è ufficiale

Nintendo ha confermato che a fine marzo non sarà più possibile accedere a uno dei giochi gratis disponibili con l'abbonamento Switch Online, un classico a 16-bit per gli amanti del calcio.

Super Soccer verrà infatti rimosso dalle applicazioni ufficiali a partire dal 28 marzo 2025: un annuncio precedentemente arrivato solo per il territorio giapponese, ma purtroppo confermato anche a livello globale nelle scorse ore.

Come segnalato infatti da Nintendo Life, l'annuncio è stato "nascosto" all'interno dei dettagli del gioco all'interno dell'applicazione ufficiale per il catalogo Super Nintendo, confermando l'effettiva imminente rimozione del gioco.

Un caso che vale la pena di sottolineare perché si tratta di un precedente storico: è la prima volta che Nintendo Switch Online decide di rimuovere un classico dalla sua collezione.

A differenza di altri servizi in abbonamento, il piano Nintendo Switch Online (che trovate su Amazon) si era sempre assicurato di rendere disponibili tutti i suoi titoli, ma evidentemente anche la casa di Kyoto ha dovuto fare i conti con probabili problemi di licenza.

Super Soccer è infatti un videogioco sviluppato da Spike Chunsoft, compagnia con la quale evidentemente non è stato raggiunto un accordo per rinnovare la permanenza di questo classico.

Insomma, se volevate divertirvi con un grande classico del pallone, non posso che consigliarvi di provarlo il prima possibile: tra poche settimane non sarà più possibile giocarlo in via gratuita.

E considerando che non esiste alcuna opzione per acquistare singolarmente i classici proposti nel servizio, potrebbe anche essere l'ultima volta che vedremo questo titolo su Nintendo Switch. Sempre ammesso, naturalmente, che non vengano rilasciate nuove versioni apposite sull'eShop.

Adesso che abbiamo di fatto un precedente per la rimozione dei classici, mi auguro che Nintendo prenda i dovuti provvedimenti del caso e inizi ad offrire opzioni che permettano di acquistare separatamente i singoli giochi. Un po' come accadeva per la Virtual Console, per chi se la ricorda.

Ricordiamo che l'ultimo gioco gratis rilasciato sul servizio in abbonamento è stato Wario Land 4 per Game Boy Advance: al momento non sappiamo quali saranno le sorprese di marzo, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.