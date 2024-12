Nintendo Switch Online si aggiorna con un nuovo gioco gratis e completa una trilogia

Sembrava che il primo gioco gratis di dicembre su Nintendo Switch Online dovesse essere la versione NES del leggendario Tetris, ma il servizio in abbonamento ha sorpreso ancora una volta tutti con un nuovo aggiornamento a sorpresa del catalogo.

Per la terza volta nel giro di poche settimane è stato infatti modificato ancora una volta il catalogo Game Boy con un nuovo omaggio e, se avete seguito gli ultimi update, probabilmente sarete in grado di intuire da soli di quale titolo si tratta.

Se avevate scomesso su Donkey Kong Land 3, la risposta è assolutamente esatta: dopo aver rilasciato i primi due capitoli, adesso la trilogia di titoli di accompagnamento dei Donkey Kong Country è ufficialmente completa.

Nonostante i protagonisti e alcuni asset siano particolarmente simili al capitolo originale per 16-bit, Donkey Kong Land 3 propone comunque un'avventura unica con nemici e ambientazioni ben diverse, proponendosi dunque come interessante adattamento portatile della serie.

Si tratta inoltre di un videogioco che ha messo a dura prova le capacità del Game Boy, spingendo l'hardware al suo massimo potenziale: un capitolo che vale dunque la pena di recuperare, anche solo per riscoprire un piccolo pezzo di storia della console.

Come sempre, l'annuncio di Nintendo Switch Online è stato accompagnato da un trailer gameplay dedicato, che troverete allegato qui di seguito:

Adesso potete dunque recuperare l'intera trilogia di Donkey Kong Land sull'applicazione Game Boy dedicata di Nintendo Switch Online: un'idea intrigante per passare il tempo, in attesa dell'uscita della rimasterizzazione di Donkey Kong Country Returns per Switch (potete prenotarlo su Amazon).

Se Donkey Kong Land 3 non dovesse ancora essere disponibile nel vostro catalogo, vi raccomandiamo di controllare manualmente gli ultimi aggiornamenti dell'applicazione, dato che è probabile che le vostre console non abbiano ancora scaricato la patch dedicata.

Ricordiamo che Nintendo sta puntando fortemente al rilancio di Donkey Kong: oltre all'arrivo di questa trilogia e dell'imminente remaster del capitolo Wii, recentemente è stata annunciata anche un'espansione a tema nel parco divertimenti Super Nintendo World.