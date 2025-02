Nintendo Switch Online, disponibile il primo gioco gratis di febbraio 2025

Se Wario è uno dei vostri personaggi preferiti dall'universo di Super Mario, allora il nuovo gioco gratis offerto da Nintendo Switch Online farà assolutamente al caso vostro.

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, da questo momento è infatti disponibile Wario Land 4 nel catalogo di grandi classici per il Game Boy Advance: si tratta probabilmente del capitolo più apprezzato della saga, oltre che uno dei giochi più amati per la console portatile.

Nella sua quarta avventura da protagonista, Wario si imbatterà in una gigantesca piramide nascosta nella giungla: come sempre, il suo obiettivo sarà quello di utilizzare tutte le abilità a sua disposizione per guadagnare il maggior numero di tesori possibile.

Considerando che sono passati ormai diversi anni dalla sua ultima avventura platform e che oggi lo vediamo protagonista solo in spin-off di Super Mario o nella divertente serie di minigiochi WarioWare (trovate l'ultimo capitolo su Amazon), si tratta anche di una produzione decisamente nostalgica per gli appassionati.

Ricordiamo che per accedere a questo nuovo gioco gratuito dovrete necessariamente essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: il regolare abbonamento di Nintendo Switch Online non include infatti il catalogo del Game Boy Advance nella sua offerta.

Wario Land 4 è già disponibile da adesso per essere avviato nelle vostre console Switch: basterà aprire l'applicazione dedicata al GBA per trovarlo in cima al catalogo, pronto ad essere svelato ed avviato.

Qualora non dovesse essere così, probabilmente avrete bisogno di scaricare l'aggiornamento dell'applicazione: basterà verificare la disponibilità degli update direttamente dalla schermata principale delle vostre console, accedendo alle impostazioni dell'app.

Non possiamo dunque che concludere augurandovi come sempre buon divertimento con le spericolate avventure di Wario, nella speranza che Nintendo si ricordi presto di regalarci un suo nuovo capitolo platform, magari su Switch 2.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il vostro catalogo di giochi gratuiti vi seguirà anche sulle prossime console: Nintendo Switch Online sarà supportato anche su Switch 2.