Nintendo Switch Online potrebbe dire addio a un gioco gratis, per la prima volta

Nintendo Switch Online ha sempre reso disponibili per i suoi utenti tutti i giochi gratis dei cataloghi classici, senza alcun limite temporale, ma per la prima volta le cose potrebbero cambiare.

Come segnalato da Nintendo Life, la casa di Kyoto ha infatti annunciato che in Giappone verrà presto rimosso Super Formation Soccer — da noi rilasciato come Super Soccer — a partire dal 28 marzo 2025.

Il titolo calcistico, sviluppato da Spike Chunsoft, non sarà dunque più disponibile a partire da questa data per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, dato che un aggiornamento lo rimuoverà permanentemente dal catalogo.

Al momento non sono state annunciate novità al riguardo per gli utenti europei, né è arrivata un'effettiva spiegazione ufficiale che giustifichi tale rimozione, ma è plausibile immaginare che si tratti puramente di problemi legati alla licenza.

La notizia è sicuramente preoccupante: a differenza di quanto fatto da servizi in abbonamento concorrenziali, Nintendo Switch Online non aveva mai rimosso alcun videogioco fin dal suo debutto.

Considerando che non viene offerta alcuna possibilità di acquistare permanentemente i classici offerti nel servizio in abbonamento (che trovate su Amazon), è inevitabile che gli utenti stiano iniziando a rimpiangere la Virtual Console, che permetteva di acquistare singolarmente i classici invece di vincolarli esclusivamente a un abbonamento.

Per il momento, possiamo solo attendere ulteriori aggiornamenti e scoprire se le rimozioni dal catalogo coinvolgeranno anche il mercato europeo o se questa sarà solo una piccola eccezione alla regola.

Monitoreremo come sempre con attenzione tutte le novità sulla vicenda: non appena ne sapremo di più al riguardo, o qualora dovesse arrivare una conferma sul possibile addio di Super Soccer anche sul nostro territorio, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che questo mese è stato rilasciato Wario Land 4 per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: per i prossimi omaggi toccherà attendere necessariamente il mese di marzo.