Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in prova è un fenomeno italiano

Nintendo Switch Online ha svelato un nuovo gioco gratis in prova per questa settimana ed è davvero imperdibile: si tratta infatti di uno dei più grandi fenomeni roguelite degli ultimi anni, oltre che una produzione tutta italiana.

Ci riferiamo ovviamente a Vampire Survivors, il divertentissimo titolo di Poncle che è riuscito a conquistare tutto il mondo con un gameplay semplice, ma altrettanto spettacolare e in grado di conquistarvi per tanto tempo.

Si tratta infatti di un "reverse bullet hell": dovrete potenziare e sfruttare al meglio tutte le vostre armi per lanciare quanti più proiettili possibili sullo schermo, sbarazzandovi di un vero e proprio assalto di demoni in pochi istanti.

Basterà semplicemente essere iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) di Nintendo per poter scaricare immediatamente questo titolo sulle vostre console Switch, senza alcun costo aggiuntivo.

La versione in prova vi permetterà di accedere a tutti i contenuti dell'edizione standard di Vampire Survivors, senza dover spendere nemmeno un centesimo in più, da oggi fino al 21 marzo: avete dunque una settimana di tempo per divertirvi da soli o in compagnia dei vostri amici in folli sessioni multiplayer.

Per poter scaricare la vostra versione in prova gratuita di Switch Online, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova" per iniziare subito il download sulle vostre console.

In alternativa, potete aprire l'applicazione dedicata a Nintendo Switch Online sulle console per essere immediatamente reindirizzati alla pagina ufficiale, così da scaricare Vampire Survivors in pochi semplici step.

Se vorrete mantenere i vostri progressi dopo la prova, sarà ovviamente necessario acquistare la versione completa: segnaliamo che fino al 21 marzo potrete approfittare di uno sconto del 15%.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che pochi giorni fa si è aggiornato anche il catalogo dei giochi Game Boy di Nintendo Switch Online, con ben 3 nuovi giochi gratis di Mario.