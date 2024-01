Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in prova è per i fan di Zelda

Nintendo Switch Online è pronto a offrire a tutti i suoi utenti iscritti una nuova grande opportunità: a partire dalla giornata di oggi 18 gennaio sarà infatti possibile scaricare un nuovo gioco gratis in prova, senza costi aggiuntivi.

L'iniziativa offerta dal servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) vi permetterà di scaricare un titolo appositamente selezionato e provarlo in versione completa per tutto il fine settimana: questa volta, si tratta di un'avventura che ricorda fortemente i classici The Legend of Zelda.

Il nuovo gioco gratis in prova di Nintendo Switch Online è infatti Eastward, un'entusiasmante avventura nelle terre di superficie in cui dovrete Scoprire insediamenti belli quanto bizzarri e stringere nuove amicizie mentre viaggerete per il mondo in ferrovia.

Combinando le abilità di John e Sam per risolvere enigmi nei dungeon, abbattere insoliti nemici e sopravvivere al mortale miasma, dovrete riuscire a scoprire la verità che si cela dietro i poteri mistici di Sam e a riportare l'armonia nelle terre desolate di Eastward.

La prova gratuita sarà disponibile a partire da domani, ma potete già iniziare a prepararvi scaricandola da adesso sulle vostre console Nintendo Switch: potete farlo direttamente al seguente indirizzo o dal Nintendo eShop, selezionando l'apposita opzione di prova.

Non possiamo dunque che augurarvi buon download e anticiparvi buon divertimento, in vista della nuova prova gratuita in arrivo: la prova sarà disponibile fino all'24 gennaio 2024, al termine della quale sarà necessario acquistare il gioco per continuare a giocarci.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nei prossimi giorni dovrebbe essere disponibile anche un grande cult sparatutto dell'era Nintendo 64, ma al momento non c'è alcuna data di uscita ufficiale.

Tuttavia, per gli utenti giapponesi è in realtà già disponibile da qualche giorno, anche se è emerso un problema con la modalità widescreen: ci auguriamo, di conseguenza, che possa essere prontamente risolto in occasione dell'uscita europea.