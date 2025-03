Nintendo Switch Online ha detto addio al suo primo gioco

L'era dell'accesso illimitato e perpetuo ai titoli retro di Nintendo Switch Online sembra essere giunta al termine.

Per la prima volta nella storia del servizio, un gioco è stato completamente rimosso dal catalogo disponibile agli abbonati (dare un'occhiata ad Amazon), aprendo interrogativi sul futuro della piattaforma e sulla stabilità dell'offerta nostalgica di Nintendo.

Super Soccer, titolo sportivo del 1991 sviluppato da Human Entertainment, è stato silenziosamente eliminato dal servizio ieri, 27 marzo, dopo essere stato aggiunto nel 2021, lasciando i fan confusi e preoccupati riguardo possibili future rimozioni.

La notizia ha colto di sorpresa la community quando le prime segnalazioni indicavano una possibile rimozione limitata ai mercati giapponese e sudcoreano.

Tuttavia, la situazione si è rapidamente estesa a livello globale, con la conferma che Super Soccer è stato eliminato anche in Nord America ed Europa. Nintendo ha disattivato completamente i server del gioco, rendendo impossibile l'accesso anche a chi disponeva di versioni precedenti dell'applicazione SNES, in una mossa che suggerisce questioni di licenze come probabile causa della rimozione.

Sebbene Super Soccer non fosse tra i titoli più celebri del catalogo retrò, la sua eliminazione rappresenta un precedente preoccupante per un servizio che, dal suo lancio nel 2018, aveva sempre e solo aggiunto titoli senza mai rimuoverne.

Questo cambio di direzione solleva interrogativi sulla solidità a lungo termine dell'offerta di Nintendo Switch Online e potrebbe suggerire un futuro in cui i giochi entrano ed escono dal catalogo con regolarità.

Gli abbonati si trovano ora in una situazione di attesa, osservando con attenzione i prossimi movimenti di Nintendo per capire se la rimozione di Super Soccer sia stata un'eccezione o l'inizio di una nuova politica di gestione del catalogo.

Una cosa è certa: l'era dell'espansione senza perdite di Nintendo Switch Online è ufficialmente terminata, lasciando i fan con un interrogativo sul valore a lungo termine del loro abbonamento.

Vero anche che da poco su Nintendo Switch Online sono stati resi disponibili 4 classici per il catalogo SNES: vediamo insieme la lista completa.