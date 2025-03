Nintendo Switch Online, disponibili gli ultimi 4 giochi gratis di marzo

Le sorprese per gli utenti Nintendo non sono ancora finite: dopo aver assistito nelle scorse ore a un nuovo Direct, da adesso sarà possibile scoprire ben 4 giochi gratis per l'abbonamento Switch Online.

Come già annunciato nel corso della scorsa settimana, la casa di Kyoto ha confermato che da questo momento sarà possibile accedere all'applicazione ufficiale dedicata al Super Nintendo Entertainment System per scoprire i vostri nuovi omaggi gratuiti.

Probabilmente non si tratta di giochi particolarmente conosciuti per il grande pubblico e per gli utenti europei, ma si tratta comunque di classici che vale sicuramente la pena di scoprire. Di seguito trovate la lista completa:

Nobunaga's Ambition

Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness

Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire

Uncharted Waters: New Horizons

Se siete curiosi di vedere in azione questi 4 classici prima di provarli sulle vostre console, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato da Nintendo:

Trattandosi di classici per il Super Nintendo Entertainment System, potrete accedere ai vostri 4 giochi gratis con un semplice abbonamento standard per Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon): non sarà necessario iscriversi al Pacchetto Aggiuntivo per accedere al catalogo della console a 16-bit.

I nuovi omaggi sono disponibili già da adesso: non dovrete fare altro che avviare l'applicazione dedicata per trovarli in cima alla lista, pronti ad attendere il vostro avvio.

Qualora non dovessero invece essere disponibili, dovrete assicurarvi di aver già scaricato l'ultimo aggiornamento dell'applicazione: basterà premere il pulsante + dalla schermata Home della console e verificare la disponibilità nell'opzione "Aggiornamento software".

Devo in ogni caso segnalarvi che con questo aggiornamento dovremo fare i conti con una prima rimozione del catalogo: Super Soccer non sarà più disponibile gratuitamente.

Si tratta della prima volta che Nintendo Switch Online decide di rimuovere uno dei suoi classici e, per quanto improbabile, non possiamo che sperare che sia anche l'ultima.