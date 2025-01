Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa i primi 3 giochi gratis del 2025

Nintendo Switch Online ha appena dato il benvenuto al primo aggiornamento del catalogo per il 2025, proponendo a tutti i suoi utenti ben 3 giochi gratis da provare senza costi aggiuntivi.

L'update in questione riguarda il catalogo della libreria Super Nintendo Entertainment System ed è arrivata, come spesso accade, senza alcun precedente reveal ma con un annuncio a sorpresa arrivato sui canali social della grande N.

I nuovi giochi gratuiti in questione che potete già iniziare a provare da adesso sono Fatal Fury 2, Super Ninja Boy e Sutte Hakkun, quest'ultimo disponibile per la prima volta sul mercato americano ed europeo, dato che era stato rilasciato solo su Super Famicom.

Ma il più celebre di questo nuovo trio di titoli è sicuramente Fatal Fury 2, leggendario picchiaduro di Capcom entrato nella storia.

Potete vedere tutti i nuovi titoli in azione tramite il trailer ufficiale pubblicato per l'occasione: ve lo proporremo qui di seguito.

Per poter accedere ai vostri nuovi omaggi basterà una regolare iscrizione a Nintendo Switch Online (che trovate anche su Amazon): non ci sarà bisogno di iscriversi al Pacchetto Aggiuntivo, dato che il catalogo SNES è incluso nella versione standard dell'abbonamento.

Non dovrete fare altro che aprire l'apposita applicazione dedicata ai videogiochi per Super Nintendo per godervi i nuovi giochi gratis: l'aggiornamento è già disponibile da adesso e vi permetterà di scoprire gli ultimi omaggi in cima alla collezione, pronti ad aspettarvi.

Qualora non dovessero essere presenti nella lista, sarà necessario aggiornare manualmente la relativa applicazione: assicuratevi di aver messo in download l'update verificando la versione installata dall'apposito menù Home della console.

Non possiamo dunque che concludere augurandovi buon divertimento con i vostri primi giochi gratis di Nintendo Switch Online del 2025: se dovessero arrivare ulteriori annunci per questo mese, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.