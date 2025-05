Nintendo Switch Online, disponibile a sorpresa il primo gioco gratis di maggio

Il catalogo di Nintendo Switch Online si aggiorna a sorpresa con un nuovo gioco gratis, disponibile da adesso per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta di un grande classico del genere picchiaduro su Nintendo 64: da questo momento potete infatti divertirvi con Killer Instinct Gold, l'edizione console del leggendario arcade sviluppato da Rare.

Un arrivo che conferma anche gli ottimi rapporti tra Nintendo e Microsoft, considerando che questo è solo l'ultimo di una lunga serie di videogiochi realizzati da Rare disponibili sul servizio in abbonamento.

Potrete divertirvi con un roster di 10 personaggi nella modalità arcade oppure divertirvi con i vostri amici, con modalità aggiuntive come le battaglie a squadre o i tornei. Il tutto, ovviamente, a suon di Ultra Combo e Combo Breaker spettacolari.

Se volete vedere Killer Instinct Gold in azione, Nintendo ha pubblicato per l'occasione un piccolo trailer gameplay: ve lo proponiamo qui di seguito.

Trattandosi di un nuovo classico per Nintendo 64, potrete riscoprirlo solo se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon): il catalogo per la console a 64-bit non è purtroppo incluso all'interno dell'abbonamento standard.

Non dovete fare altro che aprire le vostre applicazioni dedicate al catalogo Nintendo 64, dove troverete Killer Instinct Gold pronto ad attendervi in cima a tutti gli altri giochi gratuiti della collezione.

Se non fosse così, vuol dire che avrete bisogno di aggiornare l'app del catalogo di Nintendo Switch Online: assicuratevi di verificare l'ultima versione disponibile direttamente dal menù home della console.

Per il resto, non posso fare altro che concludere augurandovi buon divertimento con le Ultra Combo di Killer Instinct Gold, picchiaduro che ancora oggi merita di essere rigiocato da tutti gli appassionati del genere.

Nel frattempo, vi ricordo che su Nintendo Switch Online è disponibile anche un nuovo gioco gratis in prova per tutta la settimana.