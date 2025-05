Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in prova è da veri chef

Se siete iscritti a Nintendo Switch Online, da questo momento potete approfittare di un nuovo gioco gratis offerto dal servizio in abbonamento, scaricabile da adesso e senza ulteriori costi aggiuntivi.

La casa di Kyoto ha infatti annunciato una nuova prova gratuita riservata agli utenti europei: si tratta di PlateUp, un divertente titolo culinario giocabile in cooperativa e in cui dovrete dimostrare di essere i migliori chef al mondo.

I giocatori dovranno gestire un ristorante nuovo di zecca e sopravvivere a 15 giorni caotici per riuscire a imporsi con tanto di franchising: dovrete cucinare e servire i vostri piatti in un folle titolo con meccaniche di progressione permanente ispirate ai roguelite.

Come annunciato dalla stessa Nintendo Italia sui social con un breve filmato, il download gratuito di PlateUp è disponibile già da oggi: basterà essere iscritti a un abbonamento standard di Nintendo Switch Online (che trovate su Amazon), senza aver bisogno necessariamente del Pacchetto Aggiuntivo.

Potete scaricarlo dirigendovi nell'apposita sezione dedicata a Nintendo Switch Online dalle vostre console o, in alternativa, dirigendovi al seguente indirizzo e facendo clic sul pulsante "Scarica la versione in prova" per avviare il download.

La prova gratuita di PlateUp resterà disponibile fino al 21 maggio 2025: avete dunque un'intera settimana di tempo per riuscire a giocare tutti i contenuti dall'inizio alla fine, senza alcun obbligo di acquisto.

Una volta terminato il periodo di prova, devo ovviamente ricordarvi che sarà necessario acquistare la versione completa per proseguire le vostre partite, ma al momento non risultano essere disponibili sconti speciali al riguardo.

Ovviamente non posso che consigliare a tutti gli utenti abbonati di dare una chance a questo titolo, dato che non è necessario spendere neanche un centesimo in più per divertirvi da soli o in compagnia dei vostri amici. Almeno per il periodo di prova, si intende.

Restiamo invece in attesa di ulteriori aggiornamenti del catalogo di classici: l'ultimo regalo è arrivato in occasione del 35esimo anniversario di Fire Emblem, che ha proposto uno dei capitoli più amati della saga.