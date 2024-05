Xbox, tra i giochi gratis del weekend c'è l'ultimo Star Wars

Xbox ha appena svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis disponibili per questo fine settimana grazie all'iniziativa Free Play Days.

La promozione è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Core o Ultimate (lo trovate su Amazon) e consente di poter scaricare gratuitamente alcuni giochi appositamente selezionati da Microsoft, senza costi aggiuntivi e per tutto il weekend.

Questo fine settimana avremo a disposizione soltanto 2 giochi, ma uno di questi è un vero e proprio pezzo da novanta: potete infatti provare da questo momento non solo Headbangers Rhythm Royale, ma anche e soprattutto Star Wars Jedi Survivor.

L'ultimo adattamento videoludico di Star Wars è stato già rilasciato su Game Pass Ultimate come parte dell'offerta EA Play: si tratta dunque di un omaggio riservato prevalentemente agli utenti Game Pass Core, da non lasciarsi assolutamente scappare.

Si tratta di un action-adventure in terza persona ambientato 5 anni dopo il predecessore Fallen Order, che vedrà il protagonista Cal Kestis impegnato in nuove battaglie mentre la galassia cade sempre di più verso l'oscurità.

Headbangers Rhythm Royale vi chiederà invece di sfidare fino ad altri 29 giocatori in minigiochi musicali fuori di testa, con difficoltà in costante aumento dopo ogni round per provare a diventare il titolo di piccione headbanger supremo.

Anche in questo caso, si tratta di un gioco in realtà già disponibile su Game Pass Ultimate, ma per gli utenti iscritti al piano base Core si tratta di due novità molto interessanti per passare un weekend da soli o in compagnia degli amici.

Potete già avviare il download sulle console attraverso i rispettivi link ufficiali su Xbox Store, che allegheremo qui di seguito per vostra comodità:

Come sempre, tutti i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days saranno disponibili fino alla conclusione di questo weekend: se vorrete continuare a giocarci dopo la scadenza, dovrete necessariamente acquistarli. Oppure assicurarvi di essere iscritti al piano Ultimate.

Restando in tema di omaggi, proprio poche ore fa è stato aggiunto anche Tomb Raider: Definitive Edition al catalogo di Game Pass, che adesso vi offre gratis tutta la nuova trilogia di Lara Croft.

Ma vi consigliamo anche di tenere d'occhio il catalogo di giochi in uscita, dato che ben 8 titoli stanno per lasciare il servizio.