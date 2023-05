Nintendo Switch OLED Zelda ora in sconto su Amazon!

Inizialmente noto come sequel di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenta il prossimo capitolo della celebre serie, ed è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2023. Previsto per il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, il titolo ci permetterà di esplorare i cieli sopra Hyrule per affrontare una nuova minaccia.

Oltre al gioco stesso, Nintendo ha presentato un'edizione limitata della console Nintendo Switch OLED, che include dei Joy-Con tematici, un retro personalizzato e una base con il simbolo Hylia e la Triforza. Questa edizione speciale sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023. L'abbinamento di colori, con un'intensa tonalità di verde e oro che si fondono con il bianco sulla base, risulta particolarmente accattivante. Si sottolinea che The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom non è incluso nella confezione della console.

Grazie alle incredibili offerte di Amazon, potete prenotare questa favolosa versione della console Nintendo a prezzo scontato, ovvero a soli 351,22€, risparmiando qualche euro rispetto all'usuale prezzo di listino.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito, tra cui le migliori schede di memoria per Nintendo Switch.