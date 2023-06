Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlatto e Violetto in sconto!

Un'offerta imperdibile è attualmente presente sul famoso portale e-commerce eBay: la console Nintendo Switch OLED in edizione speciale dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile a un prezzo molto vantaggioso! Se state pensando di acquistare questa ottima console, vi suggeriamo di farlo in fretta: il prezzo di listino è di 359,90€, ma oggi potete aggiudicarvela a soli 319,90€, risparmiando 40€ sull'usuale prezzo di listino! Tuttavia, le unità disponibili sono limitate e potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi non indugiate!

Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano entrare nel mondo delle console o vogliono vivere al massimo l'esperienza di gioco portatile, grazie alla vivacità dei colori e al contrasto elevato garantiti dallo schermo OLED. Questa versione particolare vanta Joy-Con adornati con gli emblemi delle nuove accademie e una dock personalizzata con le rappresentazioni dei due Pokémon leggendari di Scarlatto e Violetto.

Il lato posteriore della console si distingue per le sue grafiche sobrie che raffigurano i nuovi Pokémon iniziali, completate da una serie di distintivi e emblemi tratti dal gioco. Da sottolineare è il design unico del lato posteriore della dock, che presenta una mezza Poké Ball nella sezione dedicata all'inserimento dei cavi.

