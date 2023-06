Nintendo Switch OLED a meno di 290€! Vero affare!

Un'offerta imperdibile è attualmente presente sul famoso portale e-commerce eBay: la console Nintendo Switch OLED è disponibile a un prezzo molto vantaggioso! Se state pensando di acquistare la Nintendo Switch OLED, vi suggeriamo di farlo in fretta: il prezzo di listino è di 349€, ma oggi potete aggiudicarvela a soli 289,99€, risparmiando 60 euro sull'usuale prezzo di listino! Tuttavia, le unità disponibili sono limitate e potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi non indugiate!

Grazie alla presenza di un display OLED da 7 pollici, questa versione di Nintendo Switch offre colori vivaci e contrasti nitidi, rendendo ogni gioco visivamente straordinario.

Nintendo Switch OLED fornisce non solo un display migliore, ma anche più spazio di archiviazione. Con 64GB di spazio interno, avrete più posto per i vostri giochi preferiti, downloads e screenshot. La console mantiene la versatilità della linea Switch, con la possibilità di passare da una modalità portatile a quella da tavolo o a una modalità TV.

Il sistema audio è stato potenziato con speaker migliorati che forniscono un audio di alta qualità per un'immersione sonora totale durante l'uso in modalità portatile. La durata della batteria di Nintendo Switch OLED è paragonabile a quella del modello classico, da 4,5 a 9 ore di utilizzo, a seconda del titolo in esecuzione.

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo Nintendo Switch OLED.

