Il "nuovo" Donkey Kong è qui per restare, che ci piaccia o no

Nintendo ha dalla sua tantissime mascotte e personaggi iconici, tra cui ovviamente Donkey Kong che è in un processo di trasformazione estetica da un po' di tempo a questa parte.

L'ultimo caso in cui abbiamo avvistato questa trasformazione è nel brevissimo trailer del presunto Mario Kart 9, in cui per la prima volta abbiamo visto questo "nuovo" Donkey Kong in un videogioco ufficiale di Nintendo.

E ora, come riporta IGN US, Nintendo sembra che stia continuando a sovrapporre questo nuovo design anche ad altri contenuti, come il merchandise ufficiale.

«La storia viene riscritta davanti ai nostri stessi occhi», scrive un utente su Reddit nel condividere il nuovo merchandise con il design rinnovato dello scimmione cravattato.

Al di fuori dei toni altisonanti dell'autore del post su Reddit, è effettivamente singolare che Nintendo abbia deciso di puntare davvero così tanto sul nuovo design di Donkey Kong.

Dal suo debutto nell'arcade originale del 1981, Donkey Kong ha visto diverse reinterpretazioni, tra cui l'ultima all'interno di Super Mario Bros il Film (lo trovate su Amazon). Il quale è direttamente collegato al design originale di Donkey Kong, con richiami stilistici alle illustrazioni 2D di Shigehisa Nakaue e al design originale di Shigeru Miyamoto.

Quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, infatti, è il Donkey Kong immaginato da Rare con il recente Donkey Kong Country Returns. Un design che, tuttavia, è stato utilizzato poi da Nintendo anche in videogiochi come Mario Kart 8 e Mario Tennis, per citare giusto alcuni titoli.

Le riflessioni dei fan sul personaggio sono però interessanti e, in alcuni casi, lanciano spunti profondi. «Stanno facendo a Donkey Kong quello che fecero a Kirby, ma al contrario. Lo rendono più tranquillo invece che più arrabbiato», ha spiegato un utente.

Un cambio di rotta che vuole suggerire una nota più family friendly per Donkey Kong, che perde forse in parte quella nota rissosa per essere più adatto ai bambini, magari.

In ogni caso non sembra che sarà alcun dietro front, perché dopo le precedenti dichiarazioni ora il merchandise rende ancora più chiaro che questo è il nuovo Donkey Kong, senza se e senza ma.