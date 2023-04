Nintendo Switch Lite in super offerta! -17%

Presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la console Nintendo Switch Lite con uno sconto del 17%! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere la console Nintendo Switch Lite a soli 189,99€, rispetto agli usuali 229,90€ di listino, risparmiando quasi 40 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Nintendo Switch Lite è una versione più leggera, compatta ed economica rispetto all'originale, ideale per chi desidera un'esperienza di gioco completa pur rinunciando a parte delle dimensioni della console. I controlli sono integrati direttamente nella console e la porta USB-C serve esclusivamente per la ricarica. Con il suo design arrotondato, i colori opachi e i tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è pensata per chi è sempre in movimento.

Dotata di uno schermo touch da 5,5 pollici e una risoluzione di 720p, Nintendo Switch Lite è perfetta per giocare ovunque siate, senza la necessità di portare una borsa o uno zaino ingombrante. La console mantiene gli stessi controlli e sensori di movimento della versione più grande, permettendo di giocare a tutti i titoli Nintendo Switch compatibili con i Joy-Con, sebbene i controller non siano staccabili.

