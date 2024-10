L'ultimo aggiornamento di Nintendo Switch starebbe causando non pochi problemi

Sebbene l'aggiornamento 19.0.0 di Nintendo Switch promettesse migliori stabilità per la sua console, pare che le ultime segnalazioni degli utenti ci stiano restituendo un'immagine ben diversa.

L'ultima patch delle console ibride di casa Nintendo non includeva alcun tipo di nuova feature, ma la casa di Kyoto potrebbe aver causato più problemi del previsto con quello che doveva essere, in teoria, solo una patch di manutenzione.

Nintendo Life segnala infatti che nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni su diversi problemi improvvisi su tutte le console della famiglia Switch (incluso il modello OLED, che trovate su Amazon) senza alcuna distinzione.

Le segnalazioni sono diverse e ricoprono numerosi problemi, ma tra quelle più comuni riportiamo comportamenti imprevisti durante la modalità riposo, come download interrotti o batterie di console e controller che si scaricano più velocemente del previsto, ma anche problematiche di surriscaldamento.

Ulteriori segnalazioni sono legate al malfunzionamento di controller: in particolar modo, sembra che diversi utenti non riescano più ad utilizzare l'adattatore ufficiale per i controller GameCube.

Ovviamente non possiamo sapere con assoluta certezza se questi problemi siano o meno legati all'aggiornamento 19.0.0, ma le segnalazioni sono così numerose da far quantomeno scattare un piccolo campanello d'allarme.

Alcuni utenti segnalano di essere riusciti a mandare le dovute segnalazioni direttamente a Nintendo, che dovrebbe dunque essere a conoscenza di queste potenziali problematiche.

Se avete riscontrato anche voi alcuni errori insoliti, è possibile che siano dovuti proprio a questo aggiornamento: attendiamo eventuali comunicati o conferme ufficiali al riguardo, nella speranza che la casa di Kyoto possa dare buone notizie agli utenti su Nintendo Switch.

Qualora dovessero esserci novità, magari con un nuovo aggiornamento risolutivo, vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, restando in tema di novità, se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online vi ricordiamo che potete già accedere a un nuovo grande classico gratis.