Nintendo Switch, la classifica dei giochi più venduti è decisamente strana

I mercati videoludici sono molto diversi nel mondo e questo lo sappiamo, ma la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel 2024, finora, riporta dei risultati difficili da immaginare.

Se è vero che Nintendo Switch (la trovate su Amazon) non ha avuto finora, nel 2024, le proverbiali "bombe" in grado di dominare nelle classifiche, è pur vero che di giochi recenti di grande valore ce ne sono.

Anche perché la console sta continuando in ogni caso a vendere tantissimo, anche per via della sua estrema longevità che l'ha resa una delle piattaforme più durature di Nintendo (console portatili escluse).

Ma in Giappone stanno impazzendo per Suika Game, in ogni caso (come riporta Nintendo Everything).

Nintendo ha pubblicato oggi nuovi dati che rivelano i giochi più venduti sull'eShop giapponese di Switch per la prima metà del 2024. In cima alla top 30 c'è proprio Suika Game, diventato un successo all'inizio dell'anno e rimasto in prima posizione.

Ecco la top 30 completa:

Suika Game Monster Hunter Rise Nickelodeon All-Star Brawl Ultimate Edition Overcooked 2 Minecraft Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Paper Mario: The Thousand-Year Door Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island Super Mario Bros. Wonder Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe Unicorn Overlord Animal Crossing: New Horizons Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru Monster Hunter Generations Ultimate Nintendo Switch Sports Super Smash Bros. Ultimate Human: Fall Flat Overcooked Among Us Puyo Puyo Tetris 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Together! The Battle Cats Civilization VI Persona 4 Golden It Takes Two Mario Party Superstars Princess Peach Showtime Endless Ocean Luminous

Il puzzle game pieno di frutta ha fatto strage di esclusive Nintendo, tra cui Paper Mario: Il Portale Millenario e Princess Peach Showtime, per citare i titoli usciti quest'anno che sono entrati nella classifica ma in posizioni molto più basse.

Vedremo se queste classifiche cambieranno con il probabile arrivo di GTA+, il servizio con i giochi Rockstar che sembra possa sbarcare a breve anche su Nintendo Switch.