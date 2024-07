Nintendo Switch ha battuto un altro record storico per Nintendo

Nintendo Switch continua ad essere la console dei record, e lo dimostra anche l'ultimissimo dato che emerge dalla sua cavalcata iniziata nel 2017: la console ibrida è ufficialmente la console più longeva che Nintendo abbia mai lanciato sul mercato.

Con tutti i modelli che sono usciti negli anni (li trovate su Amazon), Nintendo è riuscita a mantenere una striscia molto lunga e positiva per la propria console.

Advertisement

Come riporta VGC in un'analisi, infatti, sono trascorsi 2.687 giorni dal 3 marzo 2017, ovvero il giorno in cui Nintendo Switch è stata lanciata.

Un numero che crescerà inevitabilmente, perché non sappiamo ancora quando arriverà esattamente Nintendo Switch 2 se non per una generica fine del prossimo anno fiscale, quindi marzo 2025.

Switch ha battuto comunque il Famicom, che aveva stabilito il record precedente con 2686 giorni dal lancio alla fine del suo ciclo vitale.

Ecco la lista dei giorni trascorsi tra l'inizio e la fine di ogni console Nintendo, analizzati da VGC:

Color TV-Game (1 giugno 1977) – Famicom (15 luglio 1983): 2235 giorni

Famicom (15 luglio 1983) – Super Famicom (21 novembre 1990) : 2686 giorni

: 2686 giorni Super Famicom (21 novembre 1990) – Nintendo 64 (23 giugno 1996): 2041 giorni

Nintendo 64 (23 giugno 1996) – Nintendo GameCube (14 settembre 2001): 1909 giorni

Nintendo GameCube (14 settembre 2001) – Wii (19 novembre 2006): 1892 giorni

Wii (19 novembre 2006) – Wii U (18 novembre 2012): 2191 giorni

Wii U (18 novembre 2012) – Nintendo Switch (3 marzo 2017): 1566 giorni

Nintendo Switch (3 marzo 2017) – Oggi (11 luglio 2024): 2687 giorni

Dal Famicom, primo hardware di successo di Nintendo, il divario tra i lanci delle console è diventato progressivamente più breve, fino all'arrivo di Wii, la successiva console dei record del 2006.

C'è tuttavia una console che è ancora più longeva di Switch, ovvero il Game Boy con i suoi 4352 giorni di vita. Tuttavia Switch ha battuto ufficialmente Nintendo DS, la console più venduta di sempre dell'azienda, con i suoi 2288 giorni.

Nintendo Switch ha stabilito un nuovo standard, quindi, in attesa di Nintendo Switch 2 che arriverà prima o poi e potrebbe a sua volta creare un nuovo record.