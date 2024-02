Nintendo Switch ha un nuovo aggiornamento "segreto", da ora

Nintendo ha deciso ancora una volta di rilasciare un nuovo aggiornamento "segreto" per Switch: si tratta di una patch speciale che sarà scaricata in automatico dalle console, senza bisogno di riavvii o senza che il firmware risulti effettivamente diverso.

Si tratta di una strategia adoperata spesso dalla grande N quando si tratta di modifiche rilevanti principalmente dal lato server, per garantire un ambiente sicuro a tutti gli utenti su Switch (trovate il modello OLED su Amazon).

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento della console risale allo scorso dicembre con la versione 17.0.1: di conseguenza, anche dopo che Switch avrà scaricato questo update "nascosto", non dovreste notare alcuna modifica al firmware.

Come sempre è grazie al dataminer OatmealDome che possiamo sapere cosa è effettivamente cambiato con questa patch: Nintendo ha semplicemente deciso di aggiornare la lista delle parolacce non consentite online.

In particolar modo, sono stati bloccate frasi contenenti odio verso minoranze, minacce di morte in lingua giapponese e, curiosamente, perfino una frase giapponese che chiede di smettere di essere amici.

Insomma, per gli utenti non dovrebbe essere cambiato praticamente nulla di rilevante: è solo un consueto update di routine per garantire che nessuno possa sentirsi a disagio giocando online, un tema che a Nintendo sta sempre molto a cuore.

Ricordiamo dunque che non sarà necessaria alcuna operazione da parte vostra: una volta che la console si connetterà in rete, l'aggiornamento sarà scaricato in automatico senza alcun input e senza che vi arrivi alcuna notifica, il tutto senza causare rallentamenti o problemi di qualunque natura.

Restando in tema di novità, la casa di Kyoto ha annunciato durante la scorsa notte l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, dedicato interamente alle produzioni di terze parti in arrivo sulla console.

E chissà che non possa essere proprio questa l'occasione di scoprire i videogiochi multipiattaforma in arrivo da Xbox.